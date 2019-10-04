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Aydın Ticaret Borsası

27 dakika önce

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 14,5 lira, en yüksek 17,5 liradan satıldı.

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Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 14,5 lira, en yüksek 17,5 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira
Kuru incir14,50 17,50
41 Renk Pamuk 8,50 8,60

Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:38 Kaynak: AA
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