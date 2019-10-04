Aydın Ticaret Borsası
27 dakika önce
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 14,5 lira, en yüksek 17,5 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:38 Kaynak: AA
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 14,5 lira, en yüksek 17,5 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün
| En düşük (lira)
| En yüksek (lira
| Kuru incir
|14,50
| 17,50
| 41 Renk Pamuk
| 8,50
| 8,60
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