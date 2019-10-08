Aydın Ticaret Borsası
2 saat önce
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 15 lira, en yüksek 21 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:28 Kaynak: AA
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 15 lira, en yüksek 21 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün
| En düşük (lira)
| En yüksek (lira
| Kuru incir
|15,00
| 21,00
| Sıra Mısır
| 1,16
| 1,24
| Naturel Ham Zeytin Yağı
| 11,29
| 11,29
| Siyah Salamura Zeytin
| 4,00
| 8,25
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