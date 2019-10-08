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Aydın Ticaret Borsası

2 saat önce

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 15 lira, en yüksek 21 liradan satıldı.

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Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 15 lira, en yüksek 21 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira
Kuru incir15,00 21,00
Sıra Mısır 1,16 1,24
Naturel Ham Zeytin Yağı 11,29 11,29
Siyah Salamura Zeytin 4,00 8,25

Zeytin, Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:28 Kaynak: AA
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