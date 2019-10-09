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Aydın Ticaret Borsası

16 dakika önce

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 14 lira, en yüksek 25 liradan satıldı.

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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 14 lira, en yüksek 25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira
Kuru incir 14,00 25,00
Sıra mısır 1,12 1,27
Naturel ham zeytinyağı 12,50 13,00
Siyah salamura zeytin 4,50 7,95
Sıra buğday 1,38 1,40

Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:36 Kaynak: AA
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