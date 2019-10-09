Aydın Ticaret Borsası
16 dakika önce
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 14 lira, en yüksek 25 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:36 Kaynak: AA
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 14 lira, en yüksek 25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| En düşük (lira)
| En yüksek (lira
| Kuru incir
| 14,00
| 25,00
| Sıra mısır
| 1,12
| 1,27
| Naturel ham zeytinyağı
| 12,50
| 13,00
| Siyah salamura zeytin
| 4,50
| 7,95
| Sıra buğday
| 1,38
| 1,40
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