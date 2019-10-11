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Aydın Ticaret Borsası

1 saat önce

Aydın Ticaret Borsası'nda, kuru incirin kilogramı en düşük 11 lira, en yüksek 24,5 liradan satıldı.

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Aydın Ticaret Borsası'nda, kuru incirin kilogramı en düşük 11 lira, en yüksek 24,5 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira
Kuru incir11,00 24,50
41 Renk Pamuk 9,00 9,20

Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:48 Kaynak: AA
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