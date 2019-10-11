Aydın Ticaret Borsası
1 saat önce
Aydın Ticaret Borsası'nda, kuru incirin kilogramı en düşük 11 lira, en yüksek 24,5 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:48 Kaynak: AA
Aydın Ticaret Borsası'nda, kuru incirin kilogramı en düşük 11 lira, en yüksek 24,5 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün
| En düşük (lira)
| En yüksek (lira
| Kuru incir
|11,00
| 24,50
| 41 Renk Pamuk
| 9,00
| 9,20
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