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Aydın Ticaret Borsası

1 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira, en yüksek 25 liradan işlem gördü.

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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira, en yüksek 25 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)
Kuru İncir 10,00 25,00
Naturel Ham Zeytinyağı 11,50 11,50
Sıra Mısır 1,16 1,27
Siyah Salamura Zeytin 4,25 8,25

Zeytinyağı, Zeytin, Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:20 Kaynak: AA
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