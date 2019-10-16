Aydın Ticaret Borsası
1 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira, en yüksek 25 liradan işlem gördü.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:20 Kaynak: AA
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira, en yüksek 25 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
| En yüksek (lira)
|Kuru İncir
|10,00
|25,00
|Naturel Ham Zeytinyağı
|11,50
|11,50
|Sıra Mısır
| 1,16
|1,27
| Siyah Salamura Zeytin
|4,25
|8,25
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