Aydın Ticaret Borsası
1 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 8,50 lira, en yüksek 24,50 liradan işlem gördü.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:36 Kaynak: AA
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 8,50 lira, en yüksek 24,50 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
| En yüksek (lira)
|Kuru İncir
|8,50
|24,50
|Naturel Ham Zeytinyağı
|11,00
|13,50
|Sıra Mısır
|1,15
|1,17
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