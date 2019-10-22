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Aydın Ticaret Borsası

1 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 8,50 lira, en yüksek 24,50 liradan işlem gördü.

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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 8,50 lira, en yüksek 24,50 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)
Kuru İncir 8,50 24,50
Naturel Ham Zeytinyağı 11,00 13,50
Sıra Mısır 1,15 1,17

Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:36 Kaynak: AA
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