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Aydın Ticaret Borsası

1 saat önce

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 9,90 lira, en yüksek 25 liradan işlem gördüBorsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle: ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)Kuru İncir 9,90 25,00 Sıra Mısır 1,10 1,18.

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Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 9,90 lira, en yüksek 25 liradan işlem gördü

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)
Kuru İncir 9,90 25,00
Sıra Mısır 1,10 1,18

Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:44 Kaynak: AA
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