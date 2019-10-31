Aydın Ticaret Borsası
6 saat önce
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 11 en yüksek 18,50 liradan işlem gördü.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 03:46 Kaynak: AA
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 11 en yüksek 18,50 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
| En yüksek (lira)
|Kuru İncir
|11,00
|18,50
|Sıra Mısır
|1,20
|1,22
|Naturel Ham Zeytinyağı
| 10,25
| 10,95
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