Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 11 en yüksek 18,50 liradan işlem gördü.

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