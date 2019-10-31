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Aydın Ticaret Borsası

6 saat önce

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 11 en yüksek 18,50 liradan işlem gördü.

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Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 11 en yüksek 18,50 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)
Kuru İncir 11,00 18,50
Sıra Mısır 1,20 1,22
Naturel Ham Zeytinyağı 10,25 10,95

Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 03:46 Kaynak: AA
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