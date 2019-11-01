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Aydın Ticaret Borsası

7 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 10-22,80 liradan satıldı.

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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 10-22,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)
Kuru incir 10,00 22,80
Sıra mısır 1,13 1,13

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:26 Kaynak: AA
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