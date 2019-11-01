Aydın Ticaret Borsası
7 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 10-22,80 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:26 Kaynak: AA
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 10-22,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
| En yüksek (lira)
|Kuru incir
|10,00
|22,80
|Sıra mısır
|1,13
|1,13
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