Aydın Ticaret Borsası
7 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 10 ila 19,50 liradan işlem gördü.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:56 Kaynak: AA
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 10 ila 19,50 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
| En yüksek (lira)
|Kuru İncir
|10,00
|19,50
|Naturel Ham Zeytinyağı
|10,90
|10,90
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