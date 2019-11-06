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Aydın Ticaret Borsası

7 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 10 ila 19,50 liradan işlem gördü.

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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 10 ila 19,50 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)
Kuru İncir 10,00 19,50
Naturel Ham Zeytinyağı 10,90 10,90

Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:56 Kaynak: AA
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