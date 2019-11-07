Aydın Ticaret Borsası
6 saat önce
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 10 ila 25 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:38 Kaynak: AA
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 10 ila 25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
| En yüksek (lira)
|Kuru İncir
|10,00
|25,00
|Naturel Ham Zeytinyağı
|12,00
|17,00
|Sıra Mısır
| 1,10
| 1,15
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