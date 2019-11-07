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Aydın Ticaret Borsası

6 saat önce

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 10 ila 25 liradan satıldı.

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Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 10 ila 25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)
Kuru İncir 10,00 25,00
Naturel Ham Zeytinyağı 12,00 17,00
Sıra Mısır 1,10 1,15

Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:38 Kaynak: AA
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