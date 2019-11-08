Aydın Ticaret Borsası
6 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 10-20 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:36 Kaynak: AA
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 10-20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| En düşük (lira)
| En yüksek (lira
| Kuru incir
|10,00
| 20,00
| Naturel ham zeytinyağı
|13,62
| 13,62
| Siyah salamura zeytin
| 9,00
| 9,00
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