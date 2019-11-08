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Aydın Ticaret Borsası

6 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 10-20 liradan satıldı.

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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 10-20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira
Kuru incir10,00 20,00
Naturel ham zeytinyağı 13,62 13,62
Siyah salamura zeytin 9,00 9,00

Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:36 Kaynak: AA
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