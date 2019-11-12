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Aydın Ticaret Borsası

7 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 13-22,50 liradan satıldı.

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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 13-22,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira
Kuru incir13,00 22,50
Naturel ham zeytinyağı 10,62 11,55
Siyah salamura zeytin 8,00 9,50
St1 Mahlıç 9,20 9,50

Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:46 Kaynak: AA
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