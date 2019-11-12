Aydın Ticaret Borsası
7 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 13-22,50 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:46 Kaynak: AA
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 13-22,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| En düşük (lira)
| En yüksek (lira
| Kuru incir
|13,00
| 22,50
| Naturel ham zeytinyağı
|10,62
| 11,55
| Siyah salamura zeytin
| 8,00
| 9,50
| St1 Mahlıç
| 9,20
| 9,50
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