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Aydın Ticaret Borsası

8 saat önce

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 13 lira, en yüksek 15 lira 25 kuruştan satıldı.

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Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 13 lira, en yüksek 15 lira 25 kuruştan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira)
Kuru incir13,00 15,25
Naturel Ham Zeytinyağı 10,50 11,90
St1 Mahlıç 9,20 9,50

Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:30 Kaynak: AA
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