Aydın Ticaret Borsası
8 saat önce
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 13 lira, en yüksek 15 lira 25 kuruştan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:30 Kaynak: AA
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 13 lira, en yüksek 15 lira 25 kuruştan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün
| En düşük (lira)
| En yüksek (lira)
| Kuru incir
|13,00
| 15,25
| Naturel Ham Zeytinyağı
|10,50
| 11,90
| St1 Mahlıç
| 9,20
| 9,50
ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li iş adamlarıyla Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı Washington Post, Trump'ın Erdoğan'a 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması önereceğini iddia etti Cezaevi firarisi, etek giyip market soydu! O anlar böyle görüntülendi Tesla, Berlin yakınlarında yeni fabrika kuracak