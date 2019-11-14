Aydın Ticaret Borsası
6 saat önce
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 12 lira, en yüksek 14 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:02 Kaynak: AA
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 12 lira, en yüksek 14 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün
| En düşük (lira)
| En yüksek (lira
| Kuru incir
|12,00
| 14,00
| Sıra Mısır
|1,14
| 1,18
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