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Aydın Ticaret Borsası

6 saat önce

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 12 lira, en yüksek 14 liradan satıldı.

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Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 12 lira, en yüksek 14 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira
Kuru incir12,00 14,00
Sıra Mısır1,14 1,18

Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:02 Kaynak: AA
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