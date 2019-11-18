Aydın Ticaret Borsası
6 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira, en yüksek 19 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:34 Kaynak: AA
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira, en yüksek 19 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün
| En düşük (lira)
| En yüksek (lira
| Kuru incir
|10,00
| 19,00
| Naturel Ham Zeytinyağı
|10,60
| 17,50
| Siyah Salamura Zeytin
| 5,25
| 5,25
| Sıra Mısır
| 1,09
| 1,13
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