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Aydın Ticaret Borsası

6 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira, en yüksek 19 liradan satıldı.

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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira, en yüksek 19 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira
Kuru incir10,00 19,00
Naturel Ham Zeytinyağı 10,60 17,50
Siyah Salamura Zeytin 5,25 5,25
Sıra Mısır 1,09 1,13

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:34 Kaynak: AA
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