Aydın Ticaret Borsası
6 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira 25 kuruş, en yüksek 22 lira 76 kuruştan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:22 Kaynak: AA
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira 25 kuruş, en yüksek 22 lira 76 kuruştan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| En düşük (lira)
| En yüksek (lira
| Kuru incir
|10,25
| 22,76
| Naturel ham zeytinyağı
|11,25
| 13,00
| Aydın kestanesi
|8,75
| 15,00
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