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Aydın Ticaret Borsası

6 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira 25 kuruş, en yüksek 22 lira 76 kuruştan satıldı.

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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira 25 kuruş, en yüksek 22 lira 76 kuruştan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira
Kuru incir10,25 22,76
Naturel ham zeytinyağı 11,25 13,00
Aydın kestanesi8,75 15,00

Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:22 Kaynak: AA
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