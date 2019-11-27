Aydın Ticaret Borsası
6 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira, en yüksek 25 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:38 Kaynak: AA
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira, en yüksek 25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün
| En düşük (lira)
| En yüksek (lira
| Kuru incir
|10,00
| 25,00
| Siyah Salamura Zeytin
|5,50
| 9,50
| Sıra Mısır
|1,08
| 1,14
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