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Aydın Ticaret Borsası

6 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira, en yüksek 25 liradan satıldı.

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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira, en yüksek 25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira
Kuru incir10,00 25,00
Siyah Salamura Zeytin 5,50 9,50
Sıra Mısır1,08 1,14

Zeytin, Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:38 Kaynak: AA
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