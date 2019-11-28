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Aydın Ticaret Borsası

6 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 13,61 liradan satıldı.

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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 13,61 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira
Kuru incir13,61 13,61
Aydın kestanesi14,85 15,00
Siyah salamura zeytin 5,50 9,50

Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:38 Kaynak: AA
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