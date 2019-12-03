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Aydın Ticaret Borsası

7 saat önce

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira, en yüksek 14 lira 75 kuruştan satıldı.

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Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira, en yüksek 14 lira 75 kuruştan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira
Kuru incir10,00 14,75
Naturel Ham Zeytinyağı11,07 16,55
Siyah Salamura Zeytin 7,75 8,00
Sıra Mısır 1,11 1,11

Zeytinyağı, Zeytin, Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:44 Kaynak: AA
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