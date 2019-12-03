Aydın Ticaret Borsası
7 saat önce
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira, en yüksek 14 lira 75 kuruştan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:44 Kaynak: AA
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira, en yüksek 14 lira 75 kuruştan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün
| En düşük (lira)
| En yüksek (lira
| Kuru incir
|10,00
| 14,75
| Naturel Ham Zeytinyağı
|11,07
| 16,55
| Siyah Salamura Zeytin
|7,75
| 8,00
| Sıra Mısır
| 1,11
| 1,11
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