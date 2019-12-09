Aydın Ticaret Borsası
6 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira, en yüksek 18 lira 50 kuruştan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:46 Kaynak: AA
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira, en yüksek 18 lira 50 kuruştan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün
| En düşük (lira)
| En yüksek (lira
| Kuru incir
|10,00
| 18,50
| Siyah Salamura Zeytin
|5,00
| 9,50
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