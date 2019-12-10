Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsası
Son Dakika Ekonomi Aydın Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi

Aydın Ticaret Borsası

7 saat önce

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 11 lira, en yüksek 16 lira 50 kuruştan satıldı.

Aydın Ticaret Borsası, System.String[]

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 11 lira, en yüksek 16 lira 50 kuruştan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira
Kuru incir11,00 16,50
Naturel Ham Zeytinyağı14,50 14,50

Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İlkokul öğrencisi yolda yürürken Osmanlı'ya ait bir tarihi eser buldu
MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden Suna Aydın estetik yaptırdı İYİ Partili Kaya, MHP Aydın İl Başkanı'nın görevden alınması nedeniyle Bahçeli'ye teşekkür etti İBB'nin 2020 bütçesi 25 milyar 850 milyon TL oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 18:08:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]