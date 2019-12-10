Aydın Ticaret Borsası
7 saat önce
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 11 lira, en yüksek 16 lira 50 kuruştan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:58 Kaynak: AA
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 11 lira, en yüksek 16 lira 50 kuruştan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün
| En düşük (lira)
| En yüksek (lira
| Kuru incir
|11,00
| 16,50
| Naturel Ham Zeytinyağı
|14,50
| 14,50
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