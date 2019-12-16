Aydın Ticaret Borsası
6 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira 50 kuruş, en yüksek 16 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:04 Kaynak: AA
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira 50 kuruş, en yüksek 16 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| En düşük (lira)
| En yüksek (lira
| Kuru incir
|10,50
| 16,00
| Naturel ham zeytinyağı
|14,00
| 17,80
| Aydın kestanesi
|12,75
| 16,50
| Sıra mısır
| 1,14
| 1,14
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