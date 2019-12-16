Aydın Ticaret Borsası - Son Dakika
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Aydın Ticaret Borsası

6 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira 50 kuruş, en yüksek 16 liradan satıldı.

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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira 50 kuruş, en yüksek 16 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira
Kuru incir10,50 16,00
Naturel ham zeytinyağı 14,00 17,80
Aydın kestanesi 12,75 16,50
Sıra mısır 1,14 1,14

Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:04 Kaynak: AA
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