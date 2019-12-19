Aydın Ticaret Borsası - Son Dakika
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Aydın Ticaret Borsası

6 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 10-22 liradan satıldı.

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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 10-22 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)
Kuru incir 10,00 22,00
Naturel ham zeytinyağı 11,80 17,25
Aydın kestanesi 11,00 15,00

Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:36 Kaynak: AA
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