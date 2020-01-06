Aydın Ticaret Borsası
6 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira 75 kuruş, en yüksek 22 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:18 Kaynak: AA
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira 75 kuruş, en yüksek 22 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün
| En düşük (lira)
| En yüksek (lira
| Kuru incir
|10,75
| 22,00
| Naturel Ham Zeytinyağı
|10,00
| 16,50
| Aydın Kestanesi
|14,50
| 15,00
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