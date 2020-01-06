Aydın Ticaret Borsası - Son Dakika
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Aydın Ticaret Borsası

6 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira 75 kuruş, en yüksek 22 liradan satıldı.

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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira 75 kuruş, en yüksek 22 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira
Kuru incir10,75 22,00
Naturel Ham Zeytinyağı 10,00 16,50
Aydın Kestanesi14,50 15,00

Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:18 Kaynak: AA
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