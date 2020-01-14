Aydın Ticaret Borsası - Son Dakika
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Aydın Ticaret Borsası

6 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 13 lira, en yüksek 17 liradan satıldı.

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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 13 lira, en yüksek 17 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira
Kuru incir13,00 17,00
Naturel ham zeytinyağı10,40 17,00
Sıra buğday1,40 1,50

Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:24 Kaynak: AA
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