Aydın Ticaret Borsası - Son Dakika
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Aydın Ticaret Borsası

7 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira, en yüksek 24 liradan satıldı.

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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira, en yüksek 24 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira
Kuru incir10,00 24,00
Naturel ham zeytinyağı10,00 15,50
St1 mahlıç10,60 10,60
Siyah salamura zeytin 9,00 13,97

Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:24 Kaynak: AA
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