Aydın Ticaret Borsası
7 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira, en yüksek 24 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:24 Kaynak: AA
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira, en yüksek 24 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün
| En düşük (lira)
| En yüksek (lira
| Kuru incir
|10,00
| 24,00
| Naturel ham zeytinyağı
|10,00
| 15,50
| St1 mahlıç
|10,60
| 10,60
| Siyah salamura zeytin
| 9,00
| 13,97
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