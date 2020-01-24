Aydın Ticaret Borsası - Son Dakika
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Aydın Ticaret Borsası

6 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 12 lira, en yüksek 21 liradan satıldı.

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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 12 lira, en yüksek 21 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira
Kuru incir12,00 21,00
Naturel ham zeytinyağı12,80 12,80
Siyah salamura zeytin 7,75 10,00

Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:54 Kaynak: AA
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