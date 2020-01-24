Aydın Ticaret Borsası
6 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 12 lira, en yüksek 21 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:54 Kaynak: AA
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 12 lira, en yüksek 21 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| En düşük (lira)
| En yüksek (lira
| Kuru incir
|12,00
| 21,00
| Naturel ham zeytinyağı
|12,80
| 12,80
| Siyah salamura zeytin
| 7,75
| 10,00
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