Aydın Ticaret Borsası
6 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 liradan, en yüksek 26 lira 61 kuruştan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:50 Kaynak: AA
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 liradan, en yüksek 26 lira 61 kuruştan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün
| En düşük (lira)
| En yüksek (lira
| Kuru incir
|10,00
| 26,61
| Naturel ham zeytinyağı
|12,05
| 16,90
| Siyah salamura zeytin
| 5,00
| 5,00
| Aydın kestanesi
| 15,00
| 19,00
| Sıra mısır
| 1,14
| 1,20
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