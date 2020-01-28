Aydın Ticaret Borsası - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Aydın Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi

Aydın Ticaret Borsası

6 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 liradan, en yüksek 26 lira 61 kuruştan satıldı.

Aydın Ticaret Borsası, System.String[]

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 liradan, en yüksek 26 lira 61 kuruştan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira
Kuru incir10,00 26,61
Naturel ham zeytinyağı12,05 16,90
Siyah salamura zeytin 5,00 5,00
Aydın kestanesi 15,00 19,00
Sıra mısır 1,14 1,20

Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
15 Mart'ta yapılacak Uluslararası Tüketici Zirvesi için geri sayım başladı Hamsinin fiyatı 20 TL'den 12 TL'ye düşünce vatandaşlar balıkçılara koştu Rekabet Kurumu, beş sigorta şirketine para cezası verilmesine karar verdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 18:58:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın Ticaret Borsası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]