Aydın Ticaret Borsası - Son Dakika
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Aydın Ticaret Borsası

6 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 12 liradan, en yüksek 25 lira 62 kuruştan satıldı.

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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 12 liradan, en yüksek 25 lira 62 kuruştan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira
Kuru incir12,00 25,62
Siyah Salamura Zeytin 5,00 9,00

Zeytin, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:48 Kaynak: AA
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