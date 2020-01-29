Aydın Ticaret Borsası
6 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 12 liradan, en yüksek 25 lira 62 kuruştan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:48 Kaynak: AA
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 12 liradan, en yüksek 25 lira 62 kuruştan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün
| En düşük (lira)
| En yüksek (lira
| Kuru incir
|12,00
| 25,62
| Siyah Salamura Zeytin
| 5,00
| 9,00
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