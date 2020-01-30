Aydın Ticaret Borsası
6 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 12 lira 50 kuruştan, en yüksek 19 lira 60 kuruştan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:48 Kaynak: AA
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 12 lira 50 kuruştan, en yüksek 19 lira 60 kuruştan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün
| En düşük (lira)
| En yüksek (lira
| Kuru incir
|12,50
| 19,60
| St1 Mahlıç
|11,00
| 11,00
| Naturel Ham Zeytinyağı
|17,00
| 17,00
| Siyah Salamura Zeytin
|11,00
| 11,00
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