Aydın Ticaret Borsası - Son Dakika
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Aydın Ticaret Borsası

6 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 12 lira 50 kuruştan, en yüksek 19 lira 60 kuruştan satıldı.

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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 12 lira 50 kuruştan, en yüksek 19 lira 60 kuruştan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira
Kuru incir12,50 19,60
St1 Mahlıç11,00 11,00
Naturel Ham Zeytinyağı17,00 17,00
Siyah Salamura Zeytin11,00 11,00

Zeytinyağı, Zeytin, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:48 Kaynak: AA
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