Aydın Ticaret Borsası
6 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 liradan, en yüksek 14 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:26 Kaynak: AA
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 liradan, en yüksek 14 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün
| En düşük (lira)
| En yüksek (lira
| Kuru incir
|10,00
| 14,00
| St1 Mahlıç
|1,25
| 1,25
| Naturel Ham Zeytinyağı
|13,00
| 16,00
| Siyah Salamura Zeytin
| 5,13
| 5,75
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