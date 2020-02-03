Aydın Ticaret Borsası - Son Dakika
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Aydın Ticaret Borsası

6 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 liradan, en yüksek 14 liradan satıldı.

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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 liradan, en yüksek 14 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira
Kuru incir10,00 14,00
St1 Mahlıç1,25 1,25
Naturel Ham Zeytinyağı13,00 16,00
Siyah Salamura Zeytin 5,13 5,75

Zeytinyağı, Zeytin, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:26 Kaynak: AA
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