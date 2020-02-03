Aydın Ticaret Borsası

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 liradan, en yüksek 14 liradan satıldı.

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