Aydın Ticaret Borsası
6 saat önce
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 21 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:18 Kaynak: AA
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 21 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin kilogram fiyatları şöyle:
| Ürün
| En düşük (lira)
| En yüksek (lira)
| Kuru incir
|21,00
| 21,00
| St1 Mahlıç
|10,40
| 10,40
| Naturel Ham Zeytinyağı
|10,75
| 12,50
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