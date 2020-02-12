Aydın Ticaret Borsası - Son Dakika
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Aydın Ticaret Borsası

6 saat önce

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 21 liradan satıldı.

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Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 21 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin kilogram fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira)
Kuru incir21,00 21,00
St1 Mahlıç10,40 10,40
Naturel Ham Zeytinyağı10,75 12,50

Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:18 Kaynak: AA
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