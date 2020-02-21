Aydın Ticaret Borsası
6 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 18 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:44 Kaynak: AA
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 18 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| En düşük (lira)
| En yüksek (lira)
| Kuru incir
|18,00
| 18,00
| Siyah salamura zeytin
| 8,00
| 10,87
| Naturel ham zeytinyağı
|16,20
| 16,20
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