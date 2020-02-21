Aydın Ticaret Borsası - Son Dakika
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Aydın Ticaret Borsası

6 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 18 liradan satıldı.

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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 18 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira)
Kuru incir18,00 18,00
Siyah salamura zeytin 8,00 10,87
Naturel ham zeytinyağı16,20 16,20

Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:44 Kaynak: AA
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