Aydın Ticaret Borsası
6 saat önce
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira 50 kuruş, en yüksek 16 lira 50 kuruştan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:48 Kaynak: AA
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira 50 kuruş, en yüksek 16 lira 50 kuruştan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün
| En düşük (lira)
| En yüksek (lira
| Kuru incir
|10,50
| 16,50
| Aydın Kestanesi
|15,85
| 15,85
| Natürel Ham Zeytinyağı
|11,00
| 15,75
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