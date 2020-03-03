Aydın Ticaret Borsası - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Aydın Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi

Aydın Ticaret Borsası

9 dakika önce

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 13 liradan, en yüksek 19 liradan satıldı.

Aydın Ticaret Borsası, System.String[]

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 13 liradan, en yüksek 19 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira
Kuru incir13,00 19,00
Siyah salamura zeytin4,75 9,00
Naturel ham zeytinyağı10,20 16,75

Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Savunma Sanayi Başkanı müjdeyi verdi! HİSAR hava savunma sistemi Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 hafta içinde sahada olacak
SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar: Türkiye bu alanda dünyanın en iyilerinden Vergi borcu olanların vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılması zorunluluğu 5 bin liraya yükseltildi Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Son Dakika Haberleri
12:07 Ünlü astrolog Nuray Sayarı, eşi tarafından tehdit edildiğini söyleyerek Erdoğan'dan yardım istedi
11:42 Sabah uyanan astrolog oluyor
11:42 Kolon kanseri kolonoskopi ile önlenebiliyor
11:42 Nedim, Oya'nın anlattıkları karşısında şoke oluyor!
11:17 Elif'ten bir ayrılık türküsü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 13:18:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın Ticaret Borsası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]