Aydın Ticaret Borsası
9 dakika önce
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 13 liradan, en yüksek 19 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:08 Kaynak: AA
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 13 liradan, en yüksek 19 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün
| En düşük (lira)
| En yüksek (lira
| Kuru incir
|13,00
| 19,00
| Siyah salamura zeytin
|4,75
| 9,00
| Naturel ham zeytinyağı
|10,20
| 16,75
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