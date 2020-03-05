Aydın Ticaret Borsası - Son Dakika
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Aydın Ticaret Borsası

12 dakika önce

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 19 lira, en yüksek 19 lira 60 kuruştan satıldı.

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Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 19 lira, en yüksek 19 lira 60 kuruştan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira
Kuru incir19,0019,60
Siyah Salamura Zeytin 4,75 9,50
Naturel Ham Zeytinyağı11,5913,50

Zeytinyağı, Zeytin, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:50 Kaynak: AA
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