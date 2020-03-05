Aydın Ticaret Borsası
12 dakika önce
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 19 lira, en yüksek 19 lira 60 kuruştan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:50 Kaynak: AA
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 19 lira, en yüksek 19 lira 60 kuruştan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün
| En düşük (lira)
| En yüksek (lira
| Kuru incir
|19,00
|19,60
| Siyah Salamura Zeytin
| 4,75
| 9,50
| Naturel Ham Zeytinyağı
|11,59
|13,50
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