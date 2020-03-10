Aydın Ticaret Borsası
6 saat önce
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 13 lira, en yüksek 20 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:18 Kaynak: AA
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 13 lira, en yüksek 20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün
| En düşük (lira)
| En yüksek (lira
| Kuru incir
|13,00
| 20,00
| Siyah Salamura Zeytin
| 5,25
| 9,50
| Naturel Ham Zeytinyağı
|12,50
| 15,80
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