Aydın Ticaret Borsası - Son Dakika
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Aydın Ticaret Borsası

6 saat önce

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 13 lira, en yüksek 20 liradan satıldı.

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Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 13 lira, en yüksek 20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira
Kuru incir13,00 20,00
Siyah Salamura Zeytin 5,25 9,50
Naturel Ham Zeytinyağı12,50 15,80

Zeytinyağı, Zeytin, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:18 Kaynak: AA
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