Aydın Ticaret Borsası - Son Dakika
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Aydın Ticaret Borsası

6 saat önce

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 14 lira 50 kuruş, en yüksek 18 liradan satıldı.

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Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 14 lira 50 kuruş, en yüksek 18 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira
Kuru incir14,50 18,00
St1 Mahlıç10,40 10,40
Naturel Ham Zeytinyağı15,50 15,50

Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:40 Kaynak: AA
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