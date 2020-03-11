Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 14 lira 50 kuruş, en yüksek 18 liradan satıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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