Aydın Ticaret Borsası
6 saat önce
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 14 lira 50 kuruş, en yüksek 18 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:40 Kaynak: AA
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 14 lira 50 kuruş, en yüksek 18 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün
| En düşük (lira)
| En yüksek (lira
| Kuru incir
|14,50
| 18,00
| St1 Mahlıç
|10,40
| 10,40
| Naturel Ham Zeytinyağı
|15,50
| 15,50
Son Dakika Bakan Pekcan'dan fırsatçılara gözdağı: 104 bin lira ceza kesilecek Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı Son dakika: Yerli otomobilin tanıtım toplantısı ertelendi İstanbul-Sofya tren seferlerine koronavirüs nedeniyle ara verildi