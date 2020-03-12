Aydın Ticaret Borsası
6 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira, en yüksek 24 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:34 Kaynak: AA
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira, en yüksek 24 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| En düşük (lira)
| En yüksek (lira
| Kuru incir
|10,00
| 24,00
| St1 Mahlıç
|10,40
| 10,80
| Naturel ham zeytinyağı
|13,00
| 16,20
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