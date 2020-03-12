Aydın Ticaret Borsası - Son Dakika
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Aydın Ticaret Borsası

6 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira, en yüksek 24 liradan satıldı.

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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira, en yüksek 24 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira
Kuru incir10,00 24,00
St1 Mahlıç10,40 10,80
Naturel ham zeytinyağı13,00 16,20

Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:34 Kaynak: AA
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