Aydın Ticaret Borsası
6 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 15 lira, en yüksek 24 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:04 Kaynak: AA
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 15 lira, en yüksek 24 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| En düşük (lira)
| En yüksek (lira
| Kuru incir
| 15,00
| 24,00
| St1 Mahlıç
| 10,40
| 10,80
| Naturel ham zeytinyağı
| 14,10
| 14,10
| Siyah salamura zeytin
| 7,00
| 7,00
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