Aydın Ticaret Borsası - Son Dakika
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Aydın Ticaret Borsası

6 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 14 lira 50 kuruştan, en yüksek 15 lira 50 kuruştan satıldı.

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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 14 lira 50 kuruştan, en yüksek 15 lira 50 kuruştan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira
Kuru incir14,50 15,50
St1 Mahlıç10,20 10,20
Naturel Ham Zeytinyağı10,07 10,07
Siyah Salamura Zeytin 4,75 9,00

Zeytinyağı, Zeytin, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:56 Kaynak: AA

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