Aydın Ticaret Borsası
6 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 14 lira 50 kuruştan, en yüksek 15 lira 50 kuruştan satıldı.
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 14 lira 50 kuruştan, en yüksek 15 lira 50 kuruştan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün
| En düşük (lira)
| En yüksek (lira
| Kuru incir
|14,50
| 15,50
| St1 Mahlıç
|10,20
| 10,20
| Naturel Ham Zeytinyağı
|10,07
| 10,07
| Siyah Salamura Zeytin
| 4,75
| 9,00
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:56 Kaynak: AA
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