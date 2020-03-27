Aydın Ticaret Borsası
6 saat önce
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira 25 kuruş, en yüksek 15 liradan satıldı.
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira 25 kuruş, en yüksek 15 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün
| En düşük (lira)
| En yüksek (lira
| Kuru incir
|10,25
| 15,00
| Aydın Kestanesi
|13,50
| 13,50
| Naturel Ham Zeytinyağı
|10,00
| 16,00
| Siyah Salamura Zeytin
| 3,00
| 4,00
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 01:32 Kaynak: AA
Son Dakika İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi Nisan ayının ilk yarısında yatırılacak Son dakika: Benzine 13 kuruş zam geldi