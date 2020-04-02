Aydın Ticaret Borsası
6 saat önce
Aydın Ticaret Borsas'nda naturel ham zeytinyağının kilogramı en düşük 12 lira 75 kuruş, en yüksek 16 liradan satıldı.
Aydın Ticaret Borsas'nda naturel ham zeytinyağının kilogramı en düşük 12 lira 75 kuruş, en yüksek 16 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün
| En düşük (lira)
| En yüksek (lira
| Naturel Ham Zeytinyağı
|12,75
| 16,00
| Siyah Salamura Zeytin
| 5,25
| 10,00
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 03:54 Kaynak: AA
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