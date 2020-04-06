Aydın Ticaret Borsası
6 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında naturel ham zeytinyağının kilogramı en düşük 11 lira 75 kuruş, en yüksek 16 lira 75 kuruştan satıldı.
Aydın Ticaret Borsasında naturel ham zeytinyağının kilogramı en düşük 11 lira 75 kuruş, en yüksek 16 lira 75 kuruştan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün
| En düşük (lira)
| En yüksek (lira
| Naturel Ham Zeytinyağı
|11,75
| 16,75
| Siyah Salamura Zeytin
| 4,75
| 9,00
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 01:40 Kaynak: AA
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