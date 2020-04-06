Aydın Ticaret Borsası - Son Dakika
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Aydın Ticaret Borsası

6 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında naturel ham zeytinyağının kilogramı en düşük 11 lira 75 kuruş, en yüksek 16 lira 75 kuruştan satıldı.

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Aydın Ticaret Borsasında naturel ham zeytinyağının kilogramı en düşük 11 lira 75 kuruş, en yüksek 16 lira 75 kuruştan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira
Naturel Ham Zeytinyağı11,75 16,75
Siyah Salamura Zeytin 4,75 9,00

Zeytinyağı, Zeytin, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 01:40 Kaynak: AA

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