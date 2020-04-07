Aydın Ticaret Borsası
6 saat önce
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira, en yüksek 15 lira 50 kuruştan satıldı.
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira, en yüksek 15 lira 50 kuruştan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün
| En düşük (lira)
| En yüksek (lira
| Naturel Ham Zeytinyağı
|10,53
| 15,70
| Kuru İncir
|10,00
| 15,50
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 02:50 Kaynak: AA
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