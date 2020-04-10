Aydın Ticaret Borsası
6 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında naturel ham zeytinyağının kilogramı en düşük 10 lira 75 kuruş, en yüksek 11 lira 20 kuruştan satıldı.
Aydın Ticaret Borsasında naturel ham zeytinyağının kilogramı en düşük 10 lira 75 kuruş, en yüksek 11 lira 20 kuruştan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün
| En düşük (Kg/ TL)
| En yüksek (Kg/ TL)
| Naturel Ham Zeytinyağı
|10,75
| 11,20
| Siyah Salamura Zeytin
| 8,00
| 8,00
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 02:53 Kaynak: AA
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