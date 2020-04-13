Aydın Ticaret Borsası
6 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 14 lira 50 kuruş, en yüksek 20 lira 50 kuruştan satıldı.
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 14 lira 50 kuruş, en yüksek 20 lira 50 kuruştan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün
| En düşük (Kg/TL)
| En yüksek (Kg/TL)
| Kuru İncir
|14,50
| 20,50
| Naturel Ham Zeytinyağı
|12,00
| 12,00
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 02:04 Kaynak: AA
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