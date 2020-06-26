Aydın Ticaret Borsası
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 13-20,50 liradan satıldı.
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 13-20,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
| En yüksek (lira)
|Naturel ham zeytinyağı
|10,00
|17,40
|Sıra buğday
|1,55
|1,60
|Kuru incir
| 13,00
| 20,50
Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:31 Kaynak: AA
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