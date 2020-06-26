Aydın Ticaret Borsası - Son Dakika

Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 13-20,50 liradan satıldı.

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 13-20,50 liradan satıldı.

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Borsada işlem gören bazı ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)
Naturel ham zeytinyağı

10,00 17,40
Sıra buğday 1,55 1,60
Kuru incir 13,00 20,50

Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:31 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Aydın Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi

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