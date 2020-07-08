Aydın Ticaret Borsası - Son Dakika

Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında naturel ham zeytinyağının kilogramı 10,75-15,25 liradan satıldı.

Aydın Ticaret Borsasında naturel ham zeytinyağının kilogramı 10,75-15,25 liradan satıldı.

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Borsada işlem gören bazı ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)
Naturel ham zeytinyağı

10,75 15,25
Sıra buğday 1,55 1,63

Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 13:21 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Aydın Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi
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